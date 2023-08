Xiaomi Redmi Buds 4 Pro, l'offerta Amazon per gli auricolari propone un ottimo sconto

Tramite Amazon Italia è disponibile un'offerta per un paio di auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Pro. Lo sconto segnalato è di 40.03€, ovvero del 40%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 99.99€, mentre il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il venditore è GUERET ENLING, ma gli auricolari sono spediti direttamente da Amazon.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro sono disponibili a questo prezzo in versione bianca, ma potete trovare anche la versione nera a circa un euro in più. Supportano Hi-Res Audio Wireless Audio per un'esperienza più coinvolgente e cancellazione attiva del rumore fino a 43 dB. Dispongono inoltre di tripli microfono che promette chiamate chiare anche in ambienti rumorosi. La batteria promette fino a 9 ore di durata con una sola carica e fino a 36 ore con la custodia di ricarica. Può essere connesso a due dispositivi in contemporanea.