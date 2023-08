GTA 6: il nostro video dedicato alla sede di Rockstar North a Edimburgo

Il nostro Vincenzo Lettera era a Edimburgo : no, non per vedere GTA 6 e, purtroppo, non è possibile mostrarvi l'interno degli uffici. Rockstar Games è una delle compagnie più focalizzate sulla privacy del mercato videoludico e solo in rarissime occasioni è stato possibile entrare nei suoi studi.

GTA 6 è in arrivo? Sebbene gli indizi finanziari facciano sperare che il gioco sia in arrivo nell'anno fiscale 2024, per ora non ne abbiamo la certezza. L'unica sicurezza è che i team di Rockstar Games sono al lavoro sul gioco. Dove avviene però "la magia"? Uno dei luoghi più importanti è Rockstar North a Edinburgo . Ora, vi proponiamo un video nel quale vi mostriamo l'esterno del palazzo e vi sveliamo alcune curiosità su di esso.

Le curiosità su Rockstar North a Edinburgo

Come spiegato nel video, all'interno di Rockstar North a Edinburgo ci sono centinaia e centinaia di sviluppatori che si occupano di lavorare sui giochi più importanti della compagnia. Ovviamente non parliamo di tutta la forza lavoro di Rockstar Games, in quanto quest'ultima dispone di una decina di studi in giro per il mondo. Basti pensare che a Red Dead Redemption 2 hanno collaborato oltre 3.000 persone (non tutte in contemporanea, chiaramente) con almeno metà di queste che erano sviluppatori. Per GTA 6 le cifre potrebbero essere simuli se non superiori.

Per quanto riguarda però l'edificio vero e proprio, si chiama Barkley House e fino al 2014 era il quartier generale di un quotidiano storico chiamato The Scotsman. Le parti interne sono ovviamente state adattate per le esigenze del team di sviluppo, ma le modifiche più visibili sono quelle esterne. In origine il palazzo aveva vetrate trasparenti e si potevano vedere i giornalisti all'interno che lavoravano ma Rockstar ha reso i vetri opachi per nascondere i segreti della compagnia e non causare leak.

La vetrata è poi stata coperta in occasione dell'uscita di Red Dead Redemption 2 con un artwork del gioco che è rimasto visibile per un anno. La parte curiosa è anche che la Barkley House è talmente famosa che è diventata uno spazio per il review bombing tramite Google Maps. Molti giocatori hanno lasciato recensioni a una stella per criticare la compagnia, i giochi o la lentezza nello sviluppo di nuovi capitoli di GTA. Alcuni però hanno al contrario lasciato recensioni positive per incoraggiare il team.

Diteci, quanto vi piacerebbe vedere all'interno di Rockstar North?