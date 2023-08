EVO 2023: annunci, rivelazioni e novità per i picchiaduro più amati

Durante l'EVO 2023, tenutosi lo scorso weekend a Las Vegas, oltre a numeri da record, c'è stato spazio per molti annunci e novità per il genere dei picchiaduro.

L'EVO, acronimo di Evolution Championship Series, è il più importante torneo per tutti gli appassionati di picchiaduro. Lo scorso weekend a Las Vegas i fan hanno potuto assistere ad un'intensa tre giorni di combattimenti. Anche quest'anno si sono registrati numeri da record e l'edizione 2023 può essere definita come l'evento più grande di sempre con 15.000 iscritti complessivi: a recitare la parte del leone è stato Street Fighter 6, con un totale di 7000 giocatori. Tuttavia, questo evento non si limita più ad essere il luogo per eccellenza per coloro che amano gli esport: sviluppatori ed editori come Bandai Namco, Capcom, NetherRealm Studios e Arc System Works hanno colto l'occasione per presentare tutte le principali novità dei loro picchiaduro più famosi. Ricapitoliamo, dunque, tutti gli annunci, le rivelazioni e le novità dall'EVO 2023.

Mortal Kombat 1 NetherRealm Studios ha annunciato durante la Summer Game Fest il grande ritorno di uno dei più iconici picchiaduro della storia dei videogiochi, Mortal Kombat 1, in arrivo su tutte le piattaforme il 14 settembre. Durante l'EVO il gioco si è mostrato con un nuovo trailer chiamato "The Banished", che ci presenta i personaggi che si aggiungeranno al roster. Il protagonista del video è Reptile, ma assieme a lui vediamo anche Ashrah e Kavik, tutti e tre presentati con un adrenalinico e ovviamente violento video che ha messo in mostra le novità sia in termini estetici che di mosse. Inoltre, è stata annunciata una beta che si terrà dal 18 al 21 agosto.

Street Fighter 6 Anche Capcom ha colto l'occasione per presentare un nuovo personaggio durante l'EVO 2023, dopo aver presentato Rashid nel mese di luglio. Ad entrare nel roster stavolta sarà AKI, in arrivo in autunno all'interno di Street Fighter 6, accompagnata da Ed di Street Fighter 5, che arriverà quest'inverno, e a seguire Akuma, previsto per la primavera del prossimo anno. Durante l'evento Capcom ha anche mostrato i nuovi costumi per Guile, Marisa, Dee Jay e Juri e ha rivelato una nuova collaborazione con Teenage Mutant Ninja Turtles per Street Fighter 6. Grazie a questa collaborazione, saranno disponibili per i giocatori moltissimi equipaggiamenti a tema come emote, titoli, sfondi e cornici per la modalità Foto. Infine, i giocatori avranno la possibilità di vestire il proprio avatar all'interno del World Tour e nel Battle Hub, nei panni di Donatello, Michelangelo, Raffaello e Leonardo.

Tekken 8 Anche Bandai Namco ha avuto modo di portare qualche novità inerente a Tekken 8, confermando 16 combattenti, dopo aver concluso di recente il closed network test, disponibile solo in America. Seppur non vi sia ancora una data ufficiale, durante l'EVO c'è stata l'occasione per annunciare altri due personaggi: Raven, direttamente da Tekken 5, e la nuova Regina del caffè, Azucena Milagros Ortiz Castillo. Riguardo alla nuova arrivata, Kohei Ikeda, direttore di Tekken 8, ha raccontato che la sua abilità speciale si chiama Libertador ed è una posa che mira a provocare l'avversario. "Assume una posizione in cui non è più in grado di bloccare, ma così facendo riesce a reagire istintivamente e schivare i colpi alti e bassi del suo avversario. Questa posa speciale e i suoi movimenti le consentono di impedire agli avversari di guadagnare slancio. La posizione del Libertador diventa ancora più efficace nello stato Heat, dove Azucena lancia automaticamente un contrattacco dopo aver schivato un attacco, mettendo più pressione sul suo avversario. Il motivo per cui Azucena si è iscritta al Torneo del Re del Pugno di Ferro? Per pubblicizzare il caffè della sua famiglia".

Fatal Fury: City of the Wolves SKN ha sfruttato l'evento dell'EVO per annunciare finalmente il proprio prodotto; conosciuto finora come Garou 2, il nome ufficiale del nuovo picchiaduro dai creatori di King of Fighters è Fatal Fury: City of the Wolves. Con il video di presentazione viene confermata la grafica in cel-shading e le prime immagini dei due personaggi mostrati, quali Rock Howard e Terry Bogard. Il gioco è attualmente in fase di sviluppo e non vi è al momento una data di uscita ufficiale.

Guilty Gear Strive Guilty Gear Strive ha registrato ben 2400 adesioni per il torneo tenutosi lo scorso weekend a Las Vegas, confermandosi come secondo evento più importante dell'EVO; in virtù di questo successo, non potevano mancare novità per questo importante picchiaduro. Arc System Works ha confermato di essere a lavoro sulla Stagione 3, la quale porterà un aggiornamento su larga scala che introdurrà cambiamenti a livello di bilanciamento per l'intero roster di personaggi, assieme a nuove meccaniche di gioco e nuove mosse speciali per alcuni personaggi. Questa stagione, infine, aggiungerà nuovi combattenti, il primo dei quali sarà Johnny, in arrivo il 24 agosto.

Under Night In-Birth 2 Sys: Celes Arc System Works, oltre ad essere a lavoro sulla stagione 3 di Guilty Gear Strive, assieme allo sviluppatore Melty Blood, hanno rivelato il loro prossimo gioco: Under Night In-Birth 2 Sys: Celes. Si tratta del seguito diretto dell'originale Under Night In-Birth del 2012 e arriverà nel 2024 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC Windows. Stando alla sinossi ufficiale, "I giocatori assumono il ruolo del giovane liceale e protagonista della storia, Hyde, mentre incontra la misteriosa ragazza, Linne, che fa sì che i suoi poteri interiori EXS si risveglino improvvisamente. I due si uniscono in una strenua lotta per sconfiggere il temibile e autoproclamato utilizzatore più forte di tutti, Paradox. Tuttavia, una forza enigmatica conosciuta come Kuon l'Aeon appare e schiaccia i due vincitori, proclamando la sua avvento della fine del mondo. Ciò porta alla scomparsa di Linne, dove Hyde, ora determinato a salvare il loro mondo da Kuon, si avventura da solo nella Notte..."

Nickelodeon All-Star Brawl 2 Il picchiaduro del 2021 ispirato a Super Smash Bros. di Fair Play Labs e Ludosity avrà un sequel: Nickelodeon All-Star Brawl 2. Durante l'EVO, con una presentazione video, il giocatore professionista di Super Smash Bros. Juan "Hungrybox" DeBiedma ha presentato le nuove meccaniche di gioco, inclusi il nuovo sistema di comandi e lo Slime Meter. Inoltre, il video presenta un ulteriore rivelazione: Plankton di SpongeBob SquarePants arriverà su Nickelodeon All-Star Brawl 2, equipaggiato con una tuta da mech, ovvero la moglie computer Karen.