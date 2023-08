Street Fighter 6: ci vogliono quasi 100 euro per sbloccare tutti i DLC sulle Tartarughe Ninja

Street Fighter 6 sta per ricevere nuovi contenuti dedicati alle Tartarughe Ninja , attraverso una collaborazione che si presenta decisamente allettante per molti giocatori ma che potrebbe anche essere decisamente cara per le loro tasche, visto che ci vorranno quasi 100 euro per poter ottenere tutti i contenuti associati ai personaggi in questione.

Mettendo tutto insieme, il costo totale dei contenuti dedicati alle Tartarughe Ninja è dunque di 5300 Fighter Coins: bisogna ricordare che queste possono essere conquistate anche solo giocando, ma è molto più semplice acquistare tali monete. Queste vengono vendute a pacchetti da 250, 610, 1250 e 2750.

Per acquistare tutti i contenuti sarebbero dunque necessari due pacchetti da 2750 monete, per un totale di circa 90 euro, un prezzo notevole. Ovviamente, ricordiamo che si tratta di elementi esclusivamente estetici, che non hanno nessuna valenza in termini di gameplay e dunque l'acquisto non è affatto indispensabile, così come il fatto di acquistarli tutti non è proprio una scelta normale per tutti i giocatori, ma è comunque curioso notare l'ammontare di denaro richiesto per ottenere questi elementi di gioco.