Marvel's Spider-Man 2: data di uscita, edizioni, prezzi e tutto quello che sappiamo

Marvel's Spider-Man 2 è senza ombra di dubbio uno dei giochi più attesi del 2023 dai giocatori in possesso di PS5. Del resto unire l'eroe più amato di casa Marvel e le capacità di Insomniac Games, uno dei team più talentuosi dei PlayStation Studios, è stata una mossa vincente per Sony, che grazie a Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales ha offerto alla propria platea di pubblico dei titoli divertenti e graficamente all'avanguardia, in grado di attirare un grandissimo numero di utenti. Insomma, non c'è da stupirsi se l'interesse per il sequel sia alle stelle. Con il debutto di Marvel's Spider-Man 2 nei negozi fissato da qui a pochi mesi, abbiamo deciso di realizzare un guida all'acquisto, con tutti i dettagli su prezzi, edizioni e contenuti di Marvel's Spider-Man 2 e una panoramica delle informazioni più importanti di trama e gameplay della nuova avventura di Peter e Miles.

Data di uscita e piattaforme di Marvel's Spider-Man 2, arriverà anche su PC? Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile nei negozi a partire dal 20 ottobre 2023 in esclusiva per PS5. La conferma è arrivata durante il Summer Game Fest 2023 dello scorso giugno, dove il creative director Bryan Intihar ha assicurato ai giocatori che Insomniac Games è fiduciosa che non ci saranno ritardi sulla tabella di marcia ora che lo sviluppo è praticamente completo. Per il momento Sony non ha condiviso alcun dettaglio su una possibile versione PC di Marvel's Spider-Man 2. C'è da dire che i primi due giochi della serie sono arrivati su Steam ed Epic Games Store registrando ottimi numeri di vendita e dunque è molto probabile che anche il sequel approdi su PC. Semmai la questione non è il "se", ma il "quando", dato che i porting PC dei giochi dei PlayStation Studios non hanno tempistiche precise, che potrebbero essere di alcuni mesi o addirittura di anni. Ad esempio, The Last of Us Parte 1 è stato pubblicato su PS5 lo scorso settembre e dopo circa 6 mesi è arrivato il port per PC. Al contrario è passato oltre un anno dal lancio di Horizon Forbidden West su console è ancora tutto tace su una conversione.

Marvel's Spider-Man 2: prezzi, edizioni e bonus di prenotazione Marvel's Spider-Man 2 arriverà nei negozi in tre edizioni differenti: Standard Edition, Digital Deluxe Edition e Collector's Edition. La Standard Edition è acquistabile al prezzo consigliato di 79,99 euro sia in formato fisico che digitale su PlayStation Store e come potrete intuire non include nessun extra in particolare. La Digital Deluxe Edition è acquistabile al prezzo di 89,99 euro esclusivamente in formato digitale dal PlayStation Store. Include il gioco base e una serie di contenuti aggiuntivi, che abbiamo elencato di seguito: 10 costumi esclusivi (cinque a testa per Peter e Miles)

Elementi aggiunti per la modalità Foto come cornici e adesivi

+2 punti abilità per potenziare le abilità dei personaggi Infine abbiamo la Collector's Edition di Marvel's Spiderm-Man 2. Pensata per i fan più sfegatati dell'Uomo Ragno questa edizione è disponibile al prezzo di 249,99 euro esclusivamente sul portale direct.playstation, a questo indirizzo. Include un codice per scaricare la Digital Deluxe Edition del gioco, con annessi quindi tutti i bonus di questa edizione che abbiamo elencato in precedenza, uno steelbook da collezione e il pezzo forte, ovvero una statuetta alta 48cm che raffigura Peter e Miles mentre affrontano Venom. Nel momento in cui scriviamo la Collector's Edition risulta ancora disponibile per il preorder, ma trattandosi di una edizione a tiratura limitata potrebbe esaurirsi a breve, dunque se siete interessati approfittatene finché siete in tempo. A prescindere dall'edizione scelta, prenotando Marvel's Spider-Man 2 riceverete i seguenti bonus preorder: Sblocco anticipato del costume aracno-cavaliere per Peter con 3 varianti di colore aggiuntive

Sblocco anticipato del costume Shadow Spider per Miles con 3 varianti di colore aggiuntive

Sblocco anticipato del gadget Ragnatela Traente

3 punti abilità

Marvel's Spider-Man 2: la trama e i villain Marvel's Spider-Man 2 è ambientato circa 9 - 10 mesi dopo gli eventi di Spider-Man: Miles Morales. Peter e Miles sono all'apice della loro movimentata carriera da supereroi, ma al contrario hanno molte difficoltà con la vita da civili. Miles, sta dedicando talmente tanto tempo alla caccia ai criminali che sta trascurando gli studi e procrastinando l'iscrizione al college e al tempo stesso deve ancora metabolizzare la morte del padre. Peter invece è in guai economici e non riesce a pagare le rate della casa di zia May, che tuttavia si rifiuta di vendere. Anche Mary Jane ha la sua bella fetta di problemi: vorrebbe tanto dare una mano a Peter, ma deve fare i conti con il ritorno del burbero J. Jonah Jameson al The Daily Bungle, che potrebbe mettere a rischio la sua carriera da reporter. Come se non bastasse, Kraven il Cacciatore ha preso di mira New York, che vuole rendere il suo personale "terreno di caccia", e tra le sue potenziali prede ci sono anche i due Spider-Man. Stando ai dettagli condivisi da Insomniac Games, questo iconico villain rappresenta il catalizzatore che mette in moto gli eventi di Marvel's Spider-Man 2 e con il suo arrivo nella Grande Mela le cose prenderanno una brutta piega per i nostri eroi. Infatti, Kraven non sarà l'unica minaccia. Come abbiamo visto nei trailer pubblicati finora, i nostri eroi dovranno vedersela anche con Lizard e Venom. A tal proposito è bene sottolineare che quest'ultimo villain sarà una versione unica e originale, che differirà sotto più aspetti da quello dei fumetti pur mantenendone alcuni tratti caratteristici. Il team di sviluppo ha definito come tema principale della trama di Marvel's Spider-Man 2 "l'oscurità che prende il sopravvento" e in tal senso il simbionte giocherà un ruolo importante anche prima di dare vita a Venom. Come abbiamo visto nei precedenti trailer, a un certo punto dell'avventura Peter Parker entrerà in contatto con questo parassita alieno e deciderà di sfruttare i suoi poteri per combattere il crimine, diventando molto più forte ma anche estremamente violento, al punto che pare irriconoscibile agli occhi dei suoi cari, principalmente Miles e Mary Jane. Come si evolverà il rapporto tra Peter e il simbionte è ancora un mistero, ma Insomniac ha suggerito che il ragazzo sarà molto più coinvolto nella creazione di Venom rispetto a quanto visto nei fumetti, che a quanto pare non sarà legato a Eddie Brok. Vedendo i trailer ci siamo già fatti un'idea dell'identità dietro a questa nemesi, ma non aggiungeremo altro per non rovinarvi alcuna sorpresa. Per il momento questi sono i dettagli condivisi dal team di sviluppo, che preferisce chiaramente lasciare ai giocatori il piacere di scoprire come si evolveranno gli eventi. Allo stesso modo è plausibile che in Marvel's Spider-Man 2 ci saranno ulteriori villain oltre a quelli già citati. Ad esempio, in un trailer abbiamo visto di sfuggita Mr. Negative, mentre tra le prede di Kraven pare ci sia anche Wraith, l'anti-eroina alter ego della poliziotta Yuriko Watanabe, e sarà davvero interessante scoprire il loro ruolo all'interno del gioco.

Marvel's Spider-Man 2: le novità del gameplay Marvel's Spider-Man 2 è un action adventure in terza persona in cui i giocatori prenderanno il controllo di Peter Parker e Miles Morales, ovvero i due amichevoli Spider-Man di quartiere che sorvegliano la Grande Mela. Chi ha già giocato ai precedenti giochi della serie si troverà subito a suo agio con il gameplay, che include combattimenti corpo a corpo che sfruttano l'agilità, la forza sovrumana e i riflessi dei due arrampicamuri, fasi stealth ed esplorazione a base di volteggi con liane di ragnatela tra i grattacieli di New York. Non mancheranno tuttavia diverse novità dal punto di vista delle dinamiche di gameplay. Ad esempio ora il mondo di gioco è molto più grande e include l'East River, Brooklyn, il Queens e Coney Island. Data la maggiore estensione della mappa Insomniac Games ha pensato bene di dotare i nostri eroi di nuove opzioni per rendere gli spostamenti più veloci che in passato. Oltre al classico dondolarsi tra i palazzi ora potremo combinare questi movimenti con le Web Wings, ovvero delle ali di ragnatela con le quali potremo planare a grande velocità, anche di più sfruttando dei "corridori aerei". Un'altra importante aggiunta è che sarà possibile passare dal controllare Peter a Miles e viceversa in quasi qualsiasi momento, con il cambio di personaggio che avverrà all'istante con la semplice pressione di un tasto. Questo vale per l'esplorazione libera, mentre durante le missioni principali questa funzionalità verrà in parte limitata per fini narrativi. In Marvel's Spider-Man inoltre i due arrampicamuri ora vantano un numero maggiore di mosse e gadget per mettere fuori gioco i malviventi. Miles ad esempio ha una gamma ampliata di attacchi che sfruttano due forme bio-elettricità, mentre Peter a un certo punto del gioco sfoggerà un nuovo costume nero come la pece che sfrutta i poteri del simbionte per eseguire violenti attacchi ad area che possono colpire più nemici in un colpo solo. Insomniac Games ha anche ritoccato le dinamiche stesse dei combattimenti introducendo nuove meccaniche, come la possibilità di parare determinati colpi per poi eseguire dei contrattacchi. Seppur l'aspetto ruolistico gioca un ruolo di secondo piano, ci saranno novità anche sul sistema di progressione. In particolare potremo potenziare i nostri eroi tramite tre rami di abilità differenti, uno a testa per Peter e Miles e un terzo che include potenziamenti condivisi da entrambi i protagonisti. Se volete saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale con tutti i dettagli arrivati dal recente Comic-Con di San Diego e la nostra analisi del gameplay di Marvel's Spider-Man 2.

Marvel's Spider-Man 2 avrà una modalità co-op a due giocatori? In Marvel's Spider-Man 2 i giocatori potranno controllare sia Peter Parker che Miles Morales e in alcuni filmati di gioco abbiamo visto i due arrampicamuri combattere fianco a fianco. Per questo motivo nei mesi scorsi alcuni fan hanno iniziato a speculare su una possibile modalità cooperativa a due giocatori. Un'idea sicuramente interessante ma che non vedremo in Marvel's Spider-Man 2, che come i predecessori sarà un esperienza esclusivamente singleplayer. Insomniac Games ha spiegato che la co-op non è mai stata nei piani del team di sviluppo in quanto avrebbe richiesto per ovvi motivi grandi cambiamenti sia dal punto di vista tecnico che del design del gioco.