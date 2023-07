Marvel's Spider-Man 2, tutte le novità dal San Diego Comic-Con

Insomniac ha anche presentato un nuovo modello di PlayStation 5 a tema , col simbionte che si stringe intorno all'emblema dell'Uomo Ragno, sia sulla console che sul DualSense. Ovviamente il gioco sarà disponibile in bundle digitale col nuovo hardware, tuttavia sarà possibile acquistare separatamente la cover Limited Edition per la console, in caso si possieda già, oppure il DualSense griffato. Come si intuisce facilmente, Venom avrà un ruolo importantissimo nella storia del gioco: in questo speciale su Marvel's Spider-Man 2 vi spieghiamo perché e cos'altro ha svelato Insomniac nel corso del SDCC.

Già uno dei titoli più attesi dell'anno, Marvel's Spider-Man 2 è tornato a mostrarsi sul palco del San Diego Comic-Con 2023 con un trailer che anticipa l'avventura che vivremo a partire dal 20 ottobre nei panni di Peter Parker e Miles Morales, alle prese con nemici vecchi e nuovi. Per i ragazzi di Insomniac è stato anche un momento per discutere anche alcune novità del gameplay e per svelare la statuina inclusa nell' edizione da collezione del gioco, raffigurante Venom in combattimento coi due Arrampicamuri.

Nuovi poteri, gadget e problemi

La collector's edizione di Marvel's Spider-Man 2 include una statuina di Venom

Lo spettacolare trailer della storia, montato ad arte quasi come fosse quello di un film, trasmette l'impressione che il nuovo gioco sia molto più cupo e drammatico del precedente, nonostante si apra con una bella notizia per Peter Parker: il ritorno del suo vecchio amico Harry Osborn, apparentemente guarito dalla sindrome di Oshtoran. Chi ha giocato il primo Marvel's Spider-Man saprà sicuramente che c'entra qualcosa una misteriosa sostanza nera che s'intravede anche nel trailer, nella vasca dietro Harry e suo padre Norman: non sappiamo se si tratti di un simbionte alieno come nei fumetti, ma l'esistenza di Venom in questo universo videoludico è sicuramente legata a quella sostanza.

È curioso che a Insomniac abbiano tratteggiato Harry con un aspetto e un carattere molto miti e fanciulleschi, in netto contrasto con le sue rappresentazioni al cinema, nervosamente interpretate prima da James Franco nella trilogia di Sam Raimi e poi da Dean Dehane in The Amazing Spider-Man 2: sembra quasi un colpo di mano per drammatizzare ulteriormente la sua eventuale trasformazione in Venom piuttosto che nel suo più famoso alter ego, il secondo Goblin.

Com'è noto, Insomniac sta riscrivendo la storia di Spider-Man secondo le sue regole, rovesciando ruoli e aspettative. Sul palco del SDCC2023, il senior narrative director Jon Paquette ha svelato alcuni retroscena su cui poggia la nuova storia: mentre i due Uomini Ragno diventano sempre più famosi e riconosciuti, le vite di Peter Parker e Miles Morales vanno a rotoli. Il primo rischia di perdere la casa di zia May in cui è cresciuto, mentre il secondo rimanda continuamente l'iscrizione al college per concentrarsi sulla sua super identità e distogliere i pensieri dai problemi famigliari. In tutto questo si colloca anche Mary Jane, che vorrebbe aiutare Peter a pagare i suoi debiti, ma che a causa del ritorno di J. J. Jameson al Daily Bugle rischia di perdere il suo lavoro di reporter.

I protagonisti, insomma, dovranno affrontare un momento complicato proprio mentre Harry torna in scena e a New York arrivano i cacciatori di Kraven, un losco individuo che sta dando la caccia ai superumani. E poi naturalmente c'è Venom, che a quanto pare comparirà dal nulla e seminerà il panico in città, costringendo Peter e Miles a combattere su più fronti.

Miles possiede ora un nuovo potere bio-elettrico

Sappiamo, però, che a un certo punto Peter indosserà il simbionte nero e proprio come nei fumetti, e nel film Spider-Man 3, cambierà atteggiamento nei confronti dei suoi cari: diventerà nevrotico, scorbutico e molto, molto più incattivito. Questa trasformazione sarà centrale nella narrativa e influenzerà pesantemente il suo rapporto con Miles, che vede in lui un mentore ancor prima di un amico, e con Mary Jane. Possibile che a Insomniac vogliano ripetere lo storico triangolo amoroso con Harry Osborn, spingendo MJ tra le braccia del suo vecchio amico? Marvel's Spider-Man 2 sarà una storia corale che coinvolgerà tantissimi personaggi, inclusi il dottor Curt Connors, che sappiamo si ritrasformerà in Lizard, l'ex agente Yuri Watanabe che adesso si fa chiamare Wraith e l'antagonista del titolo precedente, Mister Negative.

Il senior creative director Bryan Intihar ha però precisato che la narrativa influenzerà anche il gameplay. Il sistema di combattimento si evolverà insieme ai protagonisti: Miles adesso può generare due forme di bio-elettricità, mentre i poteri simbiotici di Peter e il suo costume meccanico cambieranno sensibilmente le azioni che può eseguire contro i nemici e durante l'esplorazione. Intihar ha promesso una pletora di combinazioni entusiasmanti tra i poteri e i nuovi gadget, come il Web Grabber che trascina i nemici in una posizione specifica.

Il simbionte conferirà a Peter Parker nuove tecniche di combattimento

Nel nuovo trailer s'intravede anche la New York di questa iterazione, una mappa esplorabile che ora comprende anche l'East River, Brooklyn e il Queens, oltre a una Coney Island completamente esplorabile. I giocatori potranno raggiungere ogni località semplicemente dondolandosi tra i palazzi come nel gioco precedente, oppure potranno velocizzare gli spostamenti con l'ausilio delle Web Wings.

Il senior game director Ryan Smith ha raccontato che il team di sviluppo non vedeva l'ora di includere nel nuovo gioco questo gadget, apparso nei film con Tom Holland e, soprattutto, nei fumetti Marvel. Le "ali" saranno complementari agli spostamenti via ragnatela, e i giocatori potranno alternare i due sistemi di movimento per accelerare e raggiungere nuove altezze. In più, ci saranno dei "corridoi" aerei che serviranno a spostare super velocemente i due Uomini Ragno da un punto all'altro della Grande Mela: Smith ha sottolineato che la tecnologia di PlayStation 5 è stata fondamentale nello sviluppo di questa dinamica di gioco, riferendosi in particolare alla velocità di caricamento e di elaborazione dei dati.