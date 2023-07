Pikmin 4: il trailer di lancio ci ricorda che ora è disponibile su Nintendo Switch

Come da programma da oggi Pikmin 4 è disponibile nei negozi e nell'eShop in esclusiva per Nintendo Switch. Per ricordarcelo il canale YouTube italiano della grande N ha pubblicato il trailer di lancio, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Dopo aver conquistato la critica internazionale e la redazione di Multiplayer (ecco la nostra recensione di Pikmin 4) la nuova attesa esclusiva Nintendo Switch è finalmente arrivata, con i giocatori che potranno dunque guidare i Pikmin in una nuova avventura su un pianeta remoto.