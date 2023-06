Pikmin 4: demo disponibile, pubblicato un trailer che fa la panoramica del gioco

Nintendo ha annunciato la disponibilità della demo dell'attesissimo Pikmin 4, scaricabile dalla pagina ufficiale del gioco su Nintendo eShop. Inoltre è stato pubblicato un trailer che fa una panoramica completa sul gioco.

La demo, scaricabile da questa pagina, consente di provare una prima porzione del gioco. Inoltre tutti i progressi fatti potranno essere mantenuti acquistando la versione completa.

Il filmato, invece, spiega per filo e per segno quali sono le caratteristiche principali di Pikmin 4, partendo dall'editore dell'avatar, passando per ciò che il giocatore sarà chiamato a fare durante l'avventura. Lo potete vedere qui di seguito.

La storia di Pikmin 4 racconta di "Un gruppo di avventurieri spaziali rimasto bloccato su uno strano e remoto pianeta in attesa di soccorsi." Il giocatore dovrà quindi esplorare e scoprire un modo per tornare a casa. Fortunatamente non ci sono solo creature ostili ad aspettarci. Per maggiori informazioni, leggete il nostro provato di Pikmin 4.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Pikmin 4 sarà disponibile dal 21 luglio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.