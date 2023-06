Xbox Game Pass: Bohemia Interactive apprezza moltissimo il servizio

Bohemia Interactive, lo studio di sviluppo della serie Arma e di DayZ, ha dichiarato pubblicamente di apprezzare moltissimo l'Xbox Game Pass, che vede come un modo per rompere il modello tradizionale basato sulla vendita nei negozi. La presa di posizione è arrivata tramite l'account Twitter ufficiale della compagnia.

Bohemia Interactive: "Salve giocatori! Vorremo solo dire, senza ragioni particolari, che a Bohemia Interactive piace moltissimo Xbox Game Pass. Da sviluppatori ed editori lo vediamo come un'aggiunta eccellente e, allo stesso tempo, come una rottura con il modello classico dei negozi di videogiochi.

Xbox Game Pass è un'alternativa che ha consentito a più giocatori di entrare a far parte della comunità di giocatori di DayZ e siamo contentissimi che esista questa alternativa."

Xbox Game Pass continua a dividere gli sviluppatori. Ormai la tendenza pare abbastanza chiara: chi c'è dentro lo apprezza, perché consente di raggiungere un numero molto ampio di giocatori con i rischi finanziari coperti da Microsoft; chi invece non riesce a ottenere un accordo tende a criticarlo, perché comunque la presenza del servizio sembra ridurre le vendite potenziali sulla piattaforma Xbox.

C'è da dire che in un documento interno di Microsoft, emerso nell'ambito del processo USA sull'acquisizione di Activision Blizzard, in cui si parla dello sviluppo di DayZ 2, Bohemia Interactive non è apparsa proprio positiva verso il PC Game Pass. Allo stesso tempo però si è detta anche lì soddisfatta dai risultati ottenuti da DayZ su Xbox Game Pass per console."