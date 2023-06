Halo, 343 Industries torna ad assumere, novità in vista per la serie?

Dopo mesi di blocco delle assunzioni, 343 Industries è tornata a ricercare nuovi sviluppatori, con un annuncio lavorativo per un Lead Game Designer. Naturalmente in molti hanno subito pensato alla possibilità che ci siano novità in arrivo per la serie Halo, anche perché la compagnia dichiara esplicitamente:

"343 Industries sta assumendo un Lead Game Designer! Unisciti a noi e aiutaci a definire il futuro delle esperienze di Halo."

Anche leggendo l'annuncio i dubbi che emergono sono gran pochi. Si parla di un lavoro full time per lavorare alla serie Halo. Il candidato ideale deve conoscere gli sparatutto in prima o in terza persona moderni e deve aver guidato lo sviluppo di un gioco live service appartenente a uno dei due generi. Inoltre deve avere capacità di lavorare in team e deve contare nell'utilizzo e nell'analisi dei dati per prendere le scelte di design. Naturalmente conoscere la serie Halo è un must per i candidati, ma non un requisito essenziale.

Che la serie Halo sarebbe proseguita dopo Halo Infinite era scontato, quindi non ci stupiamo che si parli dello sviluppo di qualcosa di nuovo. Staremo a vedere cosa. Considerando i cicli di sviluppo attuali, probabilmente se ne parlerà tra un po' di tempo.