DayZ 2 è in sviluppo, stando ai documenti ufficiali di Microsoft

Bohemia Interactive sta lavorando a DayZ 2, stando a uno dei tanti documenti depositati in tribunale da Microsoft per la causa legale contro l'FTC in merito all'acquisizione di Activision Blizzard.

Parliamo delle stesse carte dove il colosso di Redmond ha stilato una lista di oltre 100 potenziali studi e publisher da comprare per garantire la crescita di Xbox, che tanto stanno facendo discutere in queste ore.

In questo caso specifico, un documento che riassume la storia, le caratteristiche e i punti di forza e lati negativi di Bohemia Interactive in caso di un'eventuale acquisizione. Nella sezione "Addition Information" viene indicato che gli sviluppatori dello studio stanno lavorando ad Arma Reforged, Arma 4 e, per l'appunto, a DayZ 2.

Per il momento il gioco non è stato ancora annunciato ufficialmente dunque si tratta di una soffiata piuttosto importante, specie quando arriva da una fonte come Microsoft, che sicuramente possiamo ritenere attendibile.

Nato come una mod di Arma 2, DayZ è un survival multiplayer uscito su PC nel 2018 e l'anno successivo su PS4 e Xbox One dove i giocatori devono sopravvivere con risorse limitate in un mondo infestato dagli zombie, dove gli altri giocatori possono essere sia alleati che nemici, il che contribuisce a mantenere sempre alta la tensione.

Un altro dettaglio interessante che emerge dal medesimo documento è che a quanto pare Bohemia Interactive non vede di buon occhio PC Game Pass, ma allo stesso tempo è soddisfatta dai risultati ottenuti da DayZ su Xbox Game Pass per console.