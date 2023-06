PS Plus Essential, luglio 2023: leak svela i giochi gratis in anticipo

Come è successo già più volte, sono stati svelati in anticipo i giochi di PS Plus Essential tramite un leak del noto billbil-kun. Secondo quanto indicato, i giochi gratis di luglio 2023 per gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 sono: Call of Duty Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered ed Endling Extinction is Forever.

Come vi avevamo già segnalato, alcuni rumor puntavano il dito verso Scorn come parte dei giochi di PS Plus Essential, ma secondo quanto indicato da billbil-kun non sarà così (chiaramente rimangono i livelli Extra e Premium). Il leaker è noto da anni e ha sempre condiviso questo tipo di informazioni in modo molto preciso, quindi non abbiamo motivo di diffidare in questa occasione.

Precisamente, i giochi del PS Plus Essential di luglio 2023 saranno disponibili in queste versioni:

Call of Duty Black Ops Cold War - PS4 + PS5

Alan Wake Remastered - PS4 + PS5

Endling Extinction is Forever - PS4 + PS5

Come sempre, la data di uscita dei giochi del PS Plus Essential è il primo martedì del mese, ovvero il 4 luglio 2023. Questo significa che avete tempo fino alla mattina di tale giorno per reclamare i giochi di giugno: fatelo in tempo.

Call of Duty Black Ops Cold War è il capitolo di COD del 2020, seguito da Call of Duty: Vanguard. Propone una modalità campagna e varie modalità online. Alan Wake Remastered è invece la versione rimasterizzata del gioco uscito originariamente per Xbox 360: si tratta dell'inizio delle avventure di Alan Wake, che proseguiranno il prossimo ottobre con il secondo capitolo. È un gioco d'azione dal taglio horror. Endling Extinction is Forever è invece un'avventura narrativa di sopravvivenza nei panni dell'ultima volpe madre sulla Terra: dovremo curare i cuccioli e farli sopravvivere.

Ripetiamo che si tratta solo di un leak, non di informazioni ufficiali, ma la conferma dovrebbe arrivare alle 17.30 di oggi. Che ne pensate di questi giochi per il PS Plus Essential di luglio 2023?