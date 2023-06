PlayStation Plus, luglio 2023: i giochi gratis PS5 e PS4 annunciati da Sony

Come previsto, Sony ha annunciato ufficialmente i giochi gratis per PS5 e PS4 per gli abbonati a PlayStation Plus, validi per le fasce Essential, Extra e Premium, che saranno disponibili per il download senza costi aggiuntivi a luglio 2023.

L'elenco era già emerso da una fuga di notizie risalente a qualche ora fa, ma ora è stato ufficializzato. Vediamolo:

La data di disponibilità dei nuovi giochi gratuiti per PS5 e PS4 è il 4 luglio 2023, ossia il primo martedì del mese. Ciò vuol dire che quella è anche la data di scadenza dei giochi di giugno, che dovete riscattare quanto prima se volete tenerli. I giochi Plus di giugno 2023 sono: NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2, Trek to Yomi.

Call of Duty: Black Ops Cold War in azione

Call of Duty: Black Ops Cold War è stato pubblicato nel 2020, seguito diretto di Call of Duty: Black Ops, è ambientato in piena Guerra Fredda, nei primi anni '80. Offre una ricca campagna single player ambientata in luoghi quali Berlino Est, il Vietnam, la Turchia, il quartier generale sovietico del KGB e altri ancora, oltre a una vasta serie di modalità online. Se volete più dettagli, leggete la nostra recensione di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Alan Wake Remastered è un'esperienza da fare

Alan Wake Remastered è la versione rimasterizzata dal classico dell'horror sviluppato da Remedy, che sta giustappunto lavorando al seguito ufficiale, in arrivo in autunno. Nel gioco si interpreta lo scritto Alan Wake che si ritrova coinvolto in una storia horror intensa e drammatica, oltre che dagli insoliti risvolti filosofici. Considerato uno dei classici dell'era Xbox 360 e PS3, è tornato in anni recenti in una versione graficamente aggiornata e con alcune revisioni al sistema di gioco. Per saperne di più, leggete la nostra recensione di Alan Wake Remastered.

In Endling Extinction is Forever ci sono anche dei momenti distesi

Endling Extinction is Forever mette i giocatori nei panni dell'ultima volpe madre rimasta sulla terra, che deve combattere per far sopravvivere lei e i suoi cuccioli, affrontando la brutalità dell'essere umano in un'avventura commovente e piena di spunti interessanti. Per saperne di più, leggete la nostra recensione di Endling Extinction is Forever.

Che ne pensate dei nuovi giochi gratuiti del PlayStation Plus per PS5 e PS4 in arrivo a luglio 2023? Siete soddisfatti o speravate in qualcosa di differente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.