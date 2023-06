Minecraft: Mojang lascia Reddit dopo la repressione attuata dal social network sulle proteste

Mojang non comunicherà più ufficialmente tramite Reddit. Lo sviluppatore di Minecraft ha infatti deciso di abbandonare il subreddit ufficiale, che conta più di sette milioni di utenti registrati, a causa delle repressioni attuate dai responsabili del social network contro gli utenti in protesta per la modifica della politica sull'uso delle API ufficiali, che hanno reso inutilizzabili alcune celebri applicazioni di terze parti usate per accedere al social.

A dare l'annuncio dell'addio è stato il tech lead di Minecraft Java, Mikael Hedberg, che su Reddit utilizza il nickname sliced_lime, con parole inequivocabili: "Come avrete sicuramente sentito, recentemente i gestori di Reddit hanno introdotto delle modifiche che hanno portato a dei cambiamenti nelle regole e nella moderazione di molti subreddit," ha introdotto Hedberg, affermando poi che proprio questi cambiamenti hanno convinto Mojang a "non ritenere più Reddit un posto appropriato per pubblicare contenuti ufficiali o comunicare con i giocatori."

Nelle ultime settimane è in atto una vera e propria guerra su Reddit, con forme di protesta che stanno abbracciando tutti i subreddit maggiori e che hanno portato alla rimozione forzata di alcuni moderatori e alla soppressione di diversi thread scomodi per la dirigenza. Ad esempio alcuni moderatori hanno reso i subreddit privati o li hanno segnati come NSFW, così che non possano essere usati per la pubblicità.

L'addio di Mojang causerà la fine del thread ufficiale con le note di rilascio degli aggiornamenti, molto comodo per gran parte della comunità di Minecraft. Gli utenti potranno pubblicare aggiornamenti non ufficiali, ma non sarà la stessa cosa. Come alternativa viene consigliato di seguire feedback.minecraft.net, dove gli aggiornamenti continueranno regolarmente.