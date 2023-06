Offerte Amazon: smart TV LG OLED da 55 pollici in 4K 120 Hz con HDMI 2.1, con 400€ di rimborso

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una smart TV LG OLED da 55 pollici in 4K 120 Hz con HDMI 2.1. Oltre allo sconto di Amazon, potete sfruttare 400€ di rimborso tramite il sito di LG, dopo aver acquistato il prodotto (offerta valida fino al 30 giugno 2023). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto (il prezzo del box conteggia già il rimborso). Il prezzo più basso recente era 1.649€, mentre fino a inizio maggio era 1.999€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre e con l'aggiunta del rimborso di 400€ si raggiunge uno sconto interessante. Ripetiamo che la promozione è valida fino al 30 giugno, quindi avete solo un paio di giorni di tempo. Dovrete andare a questo indirizzo per chiedere il rimborso a LG. Ci sono inoltre poche unità disponibili, quindi non attendete se vi interessa. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La smart TV LG OLED55B36LA propone uno schermo da 55 pollici in 4K a 120 Hz con HDMI 2.1 per il supporta alla VRR delle console. Supporta ovviamente anche Dolby Vision e Dolby Atmos. Questo è il modello B3 del 2023. Misura 4,7P x 122,8l x 70,8H cm. Include anche il telecomando puntatore e il supporto all'assistente vocale THINQ AI.