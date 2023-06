Apple Arcade, fra i giochi di luglio ci sono anche Stardew Valley e Slay the Spire

Sono stati annunciati i giochi di luglio 2023 per la piattaforma Apple Arcade, che includono anche Stardew Valley e Slay the Spire nella consueta versione premium, priva di microtransazioni e ottimizzata appositamente per gli abbonati al servizio Apple.

Slay the Spire+ farà il proprio debutto su Apple Arcade il 7 luglio, portandosi dietro la solidità di una formula che miscela card battler e roguelike per offrire un'esperienza davvero entusiasmante e apprezzata da tantissimi giocatori in tutto il mondo, come testimonia il milione di copie venduto al lancio.

Sempre il 7 luglio sarà la volta di LEGO Duplo World+, anche questo la versione premium di un mobile game già disponibile su App Store in formato freemium, mentre il 14 luglio arriverà Ridicolous Fishing EX, un'espansione per il celebre titolo che introdurrà grafica 3D, una struttura anche qui aperta e finanche delle modalità competitive.

Stardew Valley+ esordirà il 21 luglio, mettendo a disposizione degli abbonati ad Apple Arcade un'edizione priva di vincoli per il famoso simulatore, mentre il mese si chiuderà il 28 luglio con Hello Kitty Island Adventure, un'altra avventura pensata per un pubblico di giovanissimi.