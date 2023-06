Xbox, indie fuggono a causa del Game Pass, l'acquisizione di ABK potrebbe peggiorare la situazione

Secondo uno sviluppatore del team indie Vertigo Gaming Inc, chunigans sul forum ResetEra, il Game Pass ha causato una fuga degli sviluppatori indipendenti dalla piattaforma Xbox e l'acquisizione di Activision Blizzard King, nel caso andasse in porto, peggiorerebbe soltanto la situazione.

Sostanzialmente il Game Pass è ottimo per uno sviluppatore se il suo gioco viene ammesso nel servizio, ma per chi rimane fuori ha finito per desertificare le vendite su Xbox, tanto che molti hanno deciso di andarsene.

Leggiamo le parole dello sviluppatore:

"Starete notando che sempre più sviluppatori indipendenti saltano completamente Xbox. Il motivo è che sta diventando sempre più difficile vendere giochi sulla piattaforma. Quindi l'unica spinta a fare un port per Xbox è ottenere un accordo per il Game Pass.

Essere ammessi sul Game Pass è davvero difficile. Attualmente ho provato per più di un anno e mezzo. A volte sei fortunato e lo ottieni subito. Ma la maggior parte degli sviluppatori stanno combattendo tra di loro per avere una fetta della torta, che si fa sempre più piccola.

Ora, essendo solo Xbox è facile concentrarsi e lanciare su PC, PlayStation e Nintendo Switch. Naturalmente ci sono altri servizi in abbonamento, alcuni dei quali abbiamo fatto parte, e sono ottimi. E so che quando sei su Game Pass è una vittoria netta perché raramente danneggia le vendite sulle altre piattaforme.

Quindi, qual è la differenza tra PlayStation Plus di PlayStation e Game Pass di Xbox? Game pass è molto aggressivo e ti dà titoli AAA al lancio, qualcosa che nessun altro servizio può offrirti con la stessa costanza. A un certo punto su quella piattaforma assume sempre meno senso acquistare i giochi rispetto ad abbonarsi. Ed è a quel punto che le vendite non possono più vivere in armonia con il servizio e tu ti trovi non solo a volere un accordo per il Game Pass, ma ne hai bisogno per sopravvivere.

Magari è contraddittorio volere che il Game Pass esista, ma non abbia troppo successo. Non lo so. Ma Microsoft che acquisisce una grossa compagnia (Activision Blizzard Ndr) e mette tutti i suoi titoli nel Game Pass renderà solo più difficile sopravvivere lì dentro."