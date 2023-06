Final Fantasy 6 Remake è richiesto da Square Enix, ma Kitase e Sakaguchi sono dubbiosi

Da una recente intervista ufficiale emerge un interessante dettaglio su Square Enix, all'interno della quale a quanto pare ci sono pressioni per la creazione di Final Fantasy 6 Remake, senza però riuscire a convincere del tutto Yoshinori Kitase e Hironobu Sakaguchi, che restano dubbiosi sulla possibilità di un tale progetto.

La "tavola rotonda" è stata organizzata per celebrare il 35° anniversario della serie Final Fantasy ed è incentrata su diversi aspetti della lunga serie di Square Enix. In occasione di questa, Kitase ha svelato questo interessante retroscena, che potrebbe aprire delle possibilità per il futuro.



A quanto pare, ci sono "molti fan di Final Fantasy 6 in Square Enix", ha spiegato Kitase, che è uno dei maggiori producer impegnati da anni sulla serie, ma che vuole prima di tutto concludere i lavori su Final Fantasy 7 Remake.

"Final Fantasy 7 Remake non è ancora concluso, dunque non posso nemmeno mettermi a pensarci", ha riferito Kitase, secondo la traduzione dell'utente Twitter "Genki". "Ci sono però molti fan di Final Fantasy 6 all'interno della compagnia, e spesso mi chiedono quando potremmo lavorare al 6".

Anche Sakaguchi, leggendario "padre" di Final Fantasy, si è dimostrato piuttosto dubbioso su un progetto del genere, spiegando che un remake di Final Fantasy 6 sarebbe più complesso anche per il grosso lavoro che ci sarebbe da fare per ricostruire personaggi e ambientazioni da 2D a 3D, cosa che invece poteva risultare più semplice con Final Fantasy 7.

Tuttavia, i due hanno scherzato sulla possibilità di poter impiegare meno tempo a far uscire la nuova versione di Final Fantasy 6 rispetto a Final Fantasy 7 Remake completo, ridendo sulla questione.

Uscito originariamente nel 1994 su Super Nintendo, Final Fantasy 6 è conosciuto anche come Final Fantasy 3 in occidente, secondo una numerazione differente che venne adottata negli anni 90 a causa della mancata pubblicazione di alcuni capitoli al di fuori del Giappone. Nel frattempo, continuano le voci su un possibile Final Fantasy 9 Remake in lavorazione.