Phil Spencer: ci sono ancora dei giochi di Xbox da annunciare per il 2024

Xbox ha ancora giochi da annunciare per il 2024. A dirlo è stato Phil Spencer, il capo della divisione videogiochi di Microsoft, ai microfoni della testata giapponese Famitsu, con cui ha parlato dei piani futuri del marchio e di cosa prevede per il futuro, facendogli commentare quanto detto da Matt Booty, il capo degli Xbox Game Studios sul lanciare almeno quattro giochi l'anno.

Spencer: "Ho parlato con Matt Booty, che guida il settore first-party, e abbiamo discusso dell'obiettivo di pubblicare almeno quattro grandi titoli all'anno. Al momento attuale, credo che stiamo andando nella giusta direzione anche per quest'anno (2023). Oltre a "Starfield" e "Forza Motorsport", abbiamo molti altri giochi in arrivo, come ad esempio gli aggiornamenti di "Sea of Thieves", "The Elder Scrolls Online", "Microsoft Flight Simulator" e di "Doom"."

Quindi Spencer ha toccato i piani del 2024: "Per quanto riguarda la lineup del prossimo anno (2024), abbiamo già annunciato alcuni titoli e ci sono ancora alcuni annunci da fare. Sono fiducioso che i giocatori Xbox abbiano potuto percepire la nostra volontà di rilasciare giochi in modo costante e stabile in futuro."

Insomma, pare che in futuro vedremo altri annunci da parte di Microsoft riguardo ai titoli dei suoi studi first party per il prossimo anno, che si annuncia come scoppiettante in termini di esclusive. Staremo a vedere quali.