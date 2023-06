Xbox: Phil Spencer punta forte su Avowed e dice la sua su nuove IP o serie consolidate

La lunga intervista di Famitsu a Phil Spencer ha fatto luce anche su alcune preferenze specifiche del capo di Xbox, che ha indicato Avowed come possibile nuovo gioco in grado di avere un grande potenziale per il futuro, oltre a specificare se abbia una preferenza per le nuove proprietà intellettuali rispetto alle serie consolidate.

Su quest'ultimo aspetto, la domanda è sorta anche perché dall'Xbox Games Showcase è emerso un notevole spazio affidato alle nuove IP, tra le quali abbiamo visto Avowed, Clockwork Revolution, Starfield e altre. Tuttavia, non sembra che il capo di Xbox nutra una particolare preferenza per i titoli inediti rispetto a quelli già stabiliti.

Famitsu ha domandato a Spencer se, in generale, trovi più attraente il fatto di sviluppare nuove IP piuttosto che lavorare su franchise esistenti, e il capo di Xbox ha riferito in sostanza di non avere una preferenza precisa. "Mi rendo conto che abbiamo annunciato molte nuove IP, ma non era un piano prestabilito, è semplicemente capitato", ha spiegato Spencer.

"È importante sapere che ci sono anche team che stanno lavorando sui sequel dei giochi che abbiamo realizzato in passato. È necessario avere un equilibrio adeguato tra nuove IP e la continuazione dei giochi esistenti che i nostri fan amano", ha riferito il capo di Xbox.

La rivista nipponica ha poi chiesto a Spencer quale delle nuove IP potrebbe avere la possibilità di diventare un franchise chiave per Xbox in futuro, e il capo di Xbox è sembrato piuttosto convinto nel puntare su Avowed.

"Tra quelle annunciate di recente, penso che "Avowed" di Obsidian Entertainment abbia un grande potenziale", ha affermato Spencer. "Hanno creato mondi profondi e affascinanti con la serie Pillars of Eternity, e ora stanno esplorando un nuovo gioco con idee diverse. Credo che queste idee possano avere una lunga durata nel tempo".