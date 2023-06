Hideo Kojima: Microsoft vuole organizzare un evento per presentare i suoi progetti Xbox

Nel corso di un'intervista concessa alla rivista Famitsu, Phil Spencer, il capo della divisione videogiochi di Microsoft, ha avuto modo di parlare dei rapporti di Xbox con gli sviluppatori giapponesi e dello stato dello sviluppo dei titoli di Hideo Kojima per la piattaforma, affermando che in futuro vuole organizzare un evento dedicato per presentarli.

Spencer: "Lo sviluppo dei giochi del maestro Kojima sta procedendo bene. Vorremmo organizzare un evento per annunciarli." Da notare che Spencer ha parlato di giochi e non di gioco, quindi ci potrebbe essere altro in ballo oltre a Overdose (titolo vociferato e mai confermato).

Spencer ha anche confermato l'impegno suo e della compagnia per coinvolgere gli studi di sviluppo giapponesi: "Io e Sarah (Sarah Bond Ndr) abbiamo girato a lungo il Giappone con l'obiettivo di instaurare una relazione di fiducia con gli sviluppatori locali. Quando i team di sviluppo devono annunciare un gioco, ci sono molte opzioni su dove farlo. Il fatto che abbiano scelto il nostro palco per presentare i loro giochi più importanti dimostra che ci credono e che ci danno fiducia."

Insomma, parte del lavoro è già stata fatta, ma bisogna continuare a impegnarsi: "Naturalmente, sappiamo che dobbiamo continuare a impegnarci e in particolare desideriamo approfondire la collaborazione con Square Enix."

In effetti Square Enix è l'editore giapponese con il quale Xbox pare avere i rapporti più difficili, considerando la quantità di titoli davvero importanti concessi in esclusiva console a Sony e PS5, come Final Fantasy VII Remake e l'imminente Final Fantasy XVI.