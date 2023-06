Per Bobby Kotick, il CEO di Activision Blizzard King, giocare a un titolo come Call of Duty: Modern Warfare 2 "su di un telefono, sarebbe come usare un frigorifero come cassaforte." Insomma, secondo lui la prospettiva che certi titoli vengano fruiti su sistemi mobile non è proprio ideale.

La dichiarazione di Kotick è arrivata nell'ambito del processo che vede contrapposta Microsoft e la FTC sull'acquisizione di Activision Blizzard da circa settanta miliardi di dollari e che ieri ha visto alla sbarra anche Satya Nadella, il CEO di Microsoft.

Durante la sua deposizione Kotick ha espresso posizioni più volte in contrasto con i piani della casa di Redmond, ad esempio dichiarando di non voler portare i Call of Duty su servizi in abbonamento multi giochi come il Game Pass e ora dichiarandosi dubbioso sull'esperienza offerta da una fruizione mobile di certi titoli, lì dove uno degli obiettivi principali di Microsoft sembrerebbe proprio quello di espandere il Game Pass in quella direzione.

Naturalmente l'idea che un titolo come Call of Duty: Modern Warfare 2 arrivi su mobile potrà concretizzarsi solo nel caso in cui l'acquisizione vada in porto, altrimenti Activision Blizzard continuerà con la sua strategia attuale, almeno in teoria.