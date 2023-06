Xbox Game Pass: attualmente Activision non è interessata a portarci Call of Duty

Activision al momento non è interessata a portare la serie Call of Duty e gli altri suoi giochi su servizi in abbonamento come l'Xbox Game Pass. A dirlo è stato il CEO della compagnia, Bobby Kotick, nel corso della sua testimonianza al processo intento dalla FTC (Federal Trade Commission) contro Microsoft per bloccare l'acquisizione da circa 70 miliardi di dollari della sua compagnia.

Kotick: "Nutro una generale avversione all'idea dei servizi di abbonamento con giochi multipli, forse parte di ciò deriva dal fatto di trovarmi a Los Angeles e vedere grandi compagnie mediatiche spostare i loro contenuti su questi servizi di streaming a pagamento e avere risultati commerciali negativi."

Il riferimento di Kotick è quanto sta accadendo nell'ambito dello streaming video, con servizi quali Netflix e Disney+ che stanno causando non pochi problemi alle compagnie cinematografiche. Kotick ha poi dichiarato che non metterebbe mai un Call of Duty in un servizio in abbonamento e che attualmente Activision non sta generando ricavi dagli stessi. Il dirigente ha poi spiegato che la sua compagnia ha "sperimentato con alcuni servizi di streaming", ma non ha piani per metterci i suoi giochi.