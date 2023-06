Activision Blizzard, Sony è più terrorizzata da King a Microsoft che di perdere Call of Duty

Sony ha molta più paura che Microsoft acquisisca King, che di perdere Call of Duty nel caso in cui l'accordo con Activision Blizzard vada in porto. Almeno questo è ciò che è emerso da uno scambio interno alla compagnia tra il capo di SIE Jim Ryan e l'ex PlayStation Chris Deering, di cui finora si conosceva una parte di quanto scritto da Ryan: "Non stanno giocando alle esclusive. Pensano più in grande di così e hanno i soldi per fare mosse del genere. Ho passato molto tempo con Phil Spencer e Bobby Kotick e sono certo che continueremo a vedere Call of Duty su PlayStation negli anni a venire."

Nell'email possiamo leggere che Ryan ha scritto anche: "Abbiamo delle ottime cose in ballo. Tieni gli occhi aperti. Non sono compiacente e avrei preferito che non accadesse, ma staremo bene, più che bene."

A essere particolarmente aggressiva e interessante è la risposta di Deering, che svela quello che è in realtà è il valore di King nell'acquisizione da circa 70 miliardi di dollari che sta tentando Microsoft: 50 miliardi di dollari. Naturalmente la sua è una stima, ma considerando la persona che l'ha fatta, deve avere più di qualche fondamento.

Deering: "Phil Spencer era dalla CNBC a dire che l'acquisizione cementerà il ruolo di Microsoft nel mercato mobile. Sono convinto che la partita sia più per King che per COD. King è stata venduta a Bobby (Kotick Ndr) per 5 miliardi di dollari e ora è cresciuta fino a valere 50 miliardi di dollari. Se fosse solo un gioco di esclusive, Spencer avrebbe potuto ottenere l'esclusiva console dei prossimi tre Call of Duty spendendo circa 5 miliardi di dollari."

Deering continua affermando che secondo lui se fosse un tentativo di frenare PS5, sarebbe destinato al fallimento. L'email fa anche riferimento a Yves Guillemot, ma non spiega in che termini sia coinvolto nell'intera faccenda (probabilmente riguarda qualcosa di cui sono a conoscenza sia Ryan, sia Deering e che non aveva bisogno di essere specificato), parla di una potenziale fuga dei dirigenti di Activision dopo l'acquisizione, con qualche difficoltà di gestione per Microsoft e fa un commento sarcastico sul fatto che la casa di Redmond avrebbe fatto meglio ad annunciare una nuova auto elettrica, un riferimento a uno dei recenti annunci di Sony.