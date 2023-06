Call of Duty: l'accordo con PlayStation finirà dopo il gioco di quest'anno

Ancora dai documenti inviati al processo FTC contro Microsoft sull'acquisizione di Activision Blizzard arriva anche la conferma della conclusione degli accordi di esclusiva con PlayStation per Call of Duty, che a quanto pare arrivano fino al gioco del 2023, l'ultimo previsto.

Anche questa informazione è stata ricavata dai documenti censurati in maniera errata dagli avvocati di Sony, lasciando intravedere piuttosto chiaramente i dati sotto le parti cancellate. "L'ultimo gioco coperto dal contratto è un capitolo di Call of Duty che uscirà verso la fine del 2023", si legge, riportato dunque in maniera molto specifica nel documento fornito da Sony.

Questo significa che il prossimo Call of Duty, ovvero quello che dovrebbe essere presentato fra non molto e lanciato probabilmente questo autunno, sarà l'ultimo all'interno del lungo rapporto di esclusiva tra Activision Blizzard e Sony, che ha portato a consolidare l'idea di PlayStation come "la casa di Call of Duty", elemento su cui la compagnia ha puntato molto di recente a partire dal mandato di Andrew House.

L'accordo riguarda soprattutto il marketing ma anche vari contenuti che risultano esclusivi su PlayStation, oltre al lancio in largo anticipo di alcune modalità e componenti del gioco, rispetto a PC e Xbox. Resta da vedere cosa succederà dopo la conclusione dell'accordo attuale, considerando che, a quanto pare, Bobby Kotick avrebbe cercato un accordo di riserva con Sony nel caso in cui l'acquisizione di Activision Blizzard non andasse a buon fine.