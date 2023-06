Sony fa rimuovere i documenti dal processo FTC contro Microsoft, dopo l'errore nelle censure

Caos al processo FTC contro Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard, con Sony che ha richiesto la rimozione di tutti i suoi documenti inviati alla corte in seguito alla scoperta di un clamoroso errore nelle censure, effettuate con un pennarello che ha lasciato intravedere tutto.

Mentre l'udienza proseguiva con l'interrogatorio della Dr. Bailey, si è scatenato un certo caos quando è emerso chiaramente che le censure applicate dall'ufficio legale di Sony ai documenti inviati alla corte non avevano proprio funzionato come dovevano.



Eseguite evidentemente con un pennarello, queste sono risultate in efficaci nel nascondere i dati che Sony non voleva diffondere, forse anche perché, una volta scannerizzasti i fogli, il contrasto è diminuito e ha fatto affiorare le scritte sottostanti.

Sony ha allora richiesto la rimozione di tutti i documenti relativi a questa giornata, ma nel frattempo abbiamo avuto modo di ottenere diverse informazioni e retroscena interessanti. Tra le altre cose, abbiamo scoperto quanto sono costati The Last of Us 2 e Horizon Forbidden West, oltre a quanti soldi ricava Sony da Call of Duty su PlayStation.

Nel frattempo, il processo sta andando avanti nella sua quarta giornata su cinque, in attesa della deposizione di Satya Nadella, CEO di Microsoft.