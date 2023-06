Diablo 4: le migliori build per il Druido

Il Druido di Diablo 4 è una classe versatile che può fare affidamento su magie basate sulla tempesta e la terra, assumere la forma di un orso o un lupo mannaro ed invocare dei compagni in campo per dargli man forte contro tutti i brutti ceffi che popolano Sanctuary.

Tuttavia proprio per la sua natura di "tuttofare" non eccelle dal punto di vista offensivo come un Incantatore né ha la resistenza di un Barbaro. Inoltre le sue scarse opzioni di mobilità richiedono di bilanciare sapientemente abilità offensive e difensive per ottenere dei buoni risultati.

Diablo 4 offre davvero l'imbarazzo della scelta quando si tratta di creare una build e le combinazioni sono virtualmente infinite. Noi di seguito vi suggeriremo quelle che a nostro avviso sono tra le build migliori per il Druido per affrontare in scioltezza la campagna e livellare, nonché come potenziale punto di partenza per l'infinito endgame proposto dal gioco.

Come abbiamo detto anche nella nostra guida alle build migliori per l'Incantatore, il Barbaro e del Tagliagole, il consiglio comunque resta sempre quello di provare a creare il vostro setup studiando le abilità a disposizione per la vostra classe preferita. In fondo il respec nelle fasi iniziali è discretamente basso e sperimentare varie build, anche fallendo, fa parte del divertimento.