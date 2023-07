Pikmin 4: i voti delle recensioni sono ottimi per la nuova esclusiva Nintendo Switch

Sono ora disponibili le prime recensioni di Pikmin 4, grazie alle quali possiamo farci un'idea di come è stato accolto la nuova esclusiva per Nintendo Switch in attesa del debutto nei negozi fissato per domani, 21 luglio 2023. A quanto pare il responso è assolutamente positivo, con i voti della critica internazionale che sono molto alti.

Prima di dare uno sguardo ai giudizi della stampa estera, se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Pikmin 4.