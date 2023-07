The Witcher 3: patch 4.04 disponibile, è un grosso aggiornamento per console e PC

Come riferito da CD Projekt RED, l'update in questione va ad influire anche su diversi altri aspetti, quelli riportati nelle note sono solo quelli maggiormente importanti e visibili, dunque si tratta di un update veramente di grandi dimensioni.

Potete trovare le note ufficiali della patch a questo indirizzo sul sito di The Witcher, e come potete vedere si tratta di un documento piuttosto esteso, a dimostrazione della quantità di elementi che questo aggiornamento va ad aggiustare. Tuttavia, si tratta le note presentano un quadro solo parziale.

CD Projekt RED ha pubblicato oggi la nuova patch 4.04 di The Witcher 3: Wild Hunt per tutte le piattaforme, ovvero PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, con un grosso aggiornamento che apporta miglioramenti in numerosi ambiti del gioco.

The Witcher 3: alcuni elementi della patch 4.04

Su PC, la patch 4.04 sistema alcuni obiettivi della versione GOG e aggiusta il conteggio degli fps quando si utilizza il sistema di Frame Generation di DLSS, inoltre vengono aggiustati alcuni problemi rilevati con il ray tracing, tra crash e visualizzazione scorretta, insieme ad altri aggiustamenti diffusi.

Proprio il ray tracing risulta un elemento importante anche dell'update su console: su PS5 e Xbox Series X|S, la patch 4.04 migliora la stabilità nella modalità Ray Tracing, inoltre aggiusta la progressione su alcune quest specifiche come A Towerful of Mice, Cabaret e The Last Wish e Wandering in the Dark.

Anche Nintendo Switch ottiene la sua dose d aggiustamenti, con una sistemazione della progressione incrociata e alcune questioni relative alle caratteristiche online della versione per questa console. Nel frattempo, abbiamo visto che The Witcher 4 e Cyberpunk 2 sono in diverse fasi di sviluppo presso CD Projekt RED.