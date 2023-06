The Witcher 4 e Cyberpunk 2 sono in diverse fasi di sviluppo in CD Projekt RED

Una nuova intervista pubblicata da GamesIndustry.biz svela qualcosa sui retroscena di CD Projekt RED, in particolare per quanto riguarda una nuova organizzazione interna che sta portando avanti vari progetti in parallelo, con The Witcher 4, Cyberpunk 2 e altri titoli a diversi livelli di sviluppo.

L'idea, espressa dal responsabile delle comunicazioni Michał Platkow-Gilewski, è cercare di distribuire il lavoro in maniera più organizzata ed evitare quanto più possibile il crunch, al contempo consentendo una pianificazione più efficace delle uscite nel prossimo futuro.

"Tutti questi progetti si trovano in fasi diverse dello sviluppo", ha spiegato, "Non è che cerchiamo di fare tutto insieme nello stesso momento, perché questo richiederebbe molto più lavoro", ha riferito. Considerando che ci sono circa 5 giochi in lavorazione, per quanto riguarda i progetti noti, l'organizzazione è necessaria.

Su alcuni si lavora a tempo pieno, mentre altri vengono tenuti in background, oltre ad aver distribuito i lavori su team diversi. Il primo titolo in arrivo è ovviamente Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, l'espansione che ha già una data d'uscita fissata a settembre. Il gioco maggiore successivo è probabilmente il nuovo The Witcher, che non arriverà probabilmente prima del 2025, con i seguiti che occuperanno poi i sei anni successivi.

Il seguito di Cyberpunk 2077 potrebbe arrivare vicino a The Witcher 4, ma è improbabile che la pre-produzione possa iniziare prima dell'anno prossimo. Infine, Project Hadar è la nuova proprietà intellettuale in sviluppo, che è però ancora nelle fasi iniziali di progettazione.