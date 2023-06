Super Meat Boy fa parte di una scuola di pensiero indie d'altri tempi, non a caso siamo nel 2008: un platform brutale, un'intuizione di un singolo autore che sforna una piccola perla di precisione e dinamismo platforming. Dr. Fetus Mean Meat Machine entra in quell'universo con un mix tra puzzle e leggerezza, un gameplay che si ispira a Tetris, ma che trasmette tutto il DNA di Super Meat Boy nella sua essenza, divertendo e coinvolgendo, creando una certa assuefazione. Colorato e sanguinolento quanto basta, il nuovo gioco di Team Meat è un esperimento riuscito e, finalmente, lontano da una logica procedurale che chi scrive proprio non riesce a far sua: ogni livello è disegnato e studiato per essere esattamente in quel modo, come mamma l'ha fatto.

Com'è giusto aspettarsi, Dr. Fetus Mean Meat Machine non ha un vero e proprio incipit: Dr Fetus vuole realizzare un clone di Meat Boy e ha bisogno di sperimentare parecchio. Il gioco catapulta nel gameplay in tempo zero, insegnandoci le basi e lasciandoci liberi di sperimentare il nostro stile. A noi piace andare veloci e il gioco risponde benissimo ai nostri stimoli: far scendere blocchi di carne colorata è un piacere, evitare le trappole è divertente e i livelli si completano piuttosto rapidamente. La formula funziona proprio perché è rapidissima e di facilissima lettura: combinando quattro pezzi dello stesso colore si riempie una barra sulla sinistra la quale, al determinarsi di un preciso volume, attiva una condizione a schermo.

Trappole ovunque

Dr. Fetus Mean Meat Machine è lungo, pieno di livelli disegnati ad hoc e non procedurali

Avanzare è un piacere: non tanto per l'enorme quantità di livelli e sfide incrementali, ma proprio per il voler sfidare la follia autoriale del team: motoseghe, fantasmi, trappole, vermi giganti, bottoni da schiacciare, vasche di lava, scosse elettriche, addirittura boss. Avete capito bene: boss! Ogni idea ha una precisa meccanica, ma l'esecuzione sta al giocatore: il game design è sopraffino, la quantità di variabili che mettono i bastoni tra le ruote è notevole e in tutto questo, l'unica grande verità è che i blocchi di carne scenderanno verso il basso, il resto sta a voi. Se sarete bravi, una catena di successi vi farà diventare invincibili per qualche secondo, ma gli aiuti finiscono lì: Dr Fetus Mean Meat Machine è la trasposizione ideale di Super Meat Boy fatta a puzzle game, trascinandosi dietro in maniera cristallina la difficoltà, i guizzi e le rocambolesche disavventure di innocenti blocchi di carne.

Tecnicamente siamo di fronte a un prodotto fresco e colorato, ma è l'accompagnamento sonoro a regalare belle soddisfazioni, incalzando costantemente l'avanzamento con del sanissimo speed metal e sconvolgendo talvolta per l'assoluta qualità delle musiche. L'unico difetto, al netto della difficoltà che è in realtà una bella cosa, è l'assenza del multiplayer: peccato, sarebbe stato divertente scontrarsi con amici in mezzo ai livelli più intriganti.