Batman: il costume del Cavaliere Oscuro di Lowcostcosplay è qualcosa di incredibile

Batman è uno dei soggetti universali per i cosplayer, tuttavia questo cosplay del Cavaliere Oscuro da parte di Lowcostcosplay supera qualsiasi aspettativa, dimostrandosi veramente incredibile come anche altre creazioni del soggetto in questione.

Per raggiungere un tale grado di immedesimazione, il geniale cosplayer è dovuto ricorrere all'uso di un gatto, speriamo senza fare alcun danno alla creatura, la quale sembra piuttosto a suo agio all'interno di questa particolare situazione.

Non è un costume complesso da costruire, ma quello che conta è l'idea geniale che l'ha scaturito. "Io sono Batman", dice il cosplayer nel messaggio allegato alle foto visibili qui sotto, e come dargli torto? Si tratta veramente di una reinterpretazione perfetta del celebre personaggio dei fumetti.

Di quale versione si tratta? A occhio e croce sembra essere il Batman interpretato da Ben Affleck, ma la trasposizione è alquanto universale, con una perfetta ricerca dell'aspetto e dell'espressione tipica del celebre super-eroe di DC Comics, in una prova veramente di notevole spessore da parte del cosplayer.



Se cercate altri cosplay, vi rimandiamo ad alcuni dei più recenti pubblicati su queste pagine, come il cosplay di Caulifla da elia.fery e quello di Marion in costume da bagno da Elia.fery tratti da Dragon Ball, il cosplay di Futaba da Carry.key da Persona 5, quello di Vedova Nera di pamdroid18, il cosplay di Ino Yamanaka da AlienOrihara tratto da Naruto Shippuden, quello di Camie da Shirogane-sama tratto da My Hero Academia, il cosplay di Tsunade da capeOfwonders tratto da Naruto e quello di Lucy e Rebecca da Xenon_ne e Loli_Samurai tratto da Cyberpunk Edgerunner.