Cyberpunk 2077: il seguito è diretto dal responsabile di Phantom Liberty, dice Bloomberg

In un nuovo articolo di approfondimento su Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, è emerso che il director dell'espansione in questione è anche colui che dirigerà il nuovo capitolo della serie per CD Projekt RED, a quanto pare.

Si tratta di Gabe Amatangelo, che è stato intervistato da Jason Schreier di Bloomberg per parlare della nuova espansione presentata proprio in questi giorni durante l'Xbox Games Showcase 2023. In tale occasione, Amatangelo ha anche svelato di essere stato selezionato per essere il director del seguito di Cyberpunk 2077.



Il nuovo capitolo viene identificato internamente con il nome in codice "Orion" e non ci sono ancora molti dettagli al riguardo, al di là del suo inserimento all'interno della linuep futura di CD Projekt RED. Sembra che sia destinato a entrare in pre-produzione solo dal 2024, cosa che indica un'attesa ancora piuttosto lunga prima di poterne vedere qualcosa.

Nel frattempo, però, veniamo a sapere che i lavori saranno diretti da Amatangelo, nell'evidente volontà del team di dare una nuova continuità al franchise e con l'intenzione anche di evitare i problemi emersi al lancio originale di Cyberpunk 2077, con una migliore organizzazione dei lavori.

A questo punto restiamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo, mentre ricordiamo che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è previsto per il 26 settembre 2023 e si è mostrato in trailer all'Xbox Games Showcase 2023.