South of Midnight sarà cross-gen, disponibile anche su Xbox One? No, era un errore

South of Midnight sarà un titolo cross-gen, disponibile anche su Xbox One? No, a quanto pare si tratta di un errore della pagina ufficiale del gioco, di cui Compulsion Games è a conoscenza e che farà sistemare quanto prima.

Annunciato durante l'Xbox Games Showcase, South of Midnight è ancora per lo più avvolto dal mistero, al di là delle piattaforme di riferimento: sappiamo che si tratta di un action adventure dalle atmosfere tendenzialmente horror, ma oltre a questo i dettagli sono pochi.

Considerando i precedenti prodotti targati Compulsion Games, da Contrast a We Happy Few, le tematiche di South of Midnight hanno tuttavia perfettamente senso e siamo davvero curiosi di scoprire l'avventura in cui vestiremo i panni di Hazel.

"Nei panni di Hazel, esplorerai il mito e incontrerai creature del folklore meridionale in un mondo macabro e fantastico", recita la sinossi del gioco su Steam. "Quando una catastrofe colpisce la sua città natale, Hazel è chiamata a diventare una Weaver: una magica riparatrice di legami e spiriti spezzati."

"Dotata di queste nuove abilità, Hazel affronterà e sottometterà creature pericolose, districherà le trame del passato condiviso della sua famiglia e - se sarà fortunata - troverà la strada per un luogo che le sembri casa."