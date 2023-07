Netflix rimuove l'abbonamento Base in USA e UK, presto anche in Italia?

L'abbonamento base da ora non è più disponibile né per i nuovi utenti né come opzione per chi è già abbonato e vuole passare a un altro tipo di sottoscrizione. Chi è già iscritto al piano Base tuttavia potrà rimanervi abbonato fintanto che non deciderà di annullare o modificare la propria sottoscrizione.

Il piano Base di Netflix presto sparirà anche in Italia?

Netflix aveva introdotto in precedenza questa modifica in modo sperimentale nel Canada. Ora che tuttavia è stata estesa anche agli USA e UK è probabile che sia solo una questione di tempo prima che l'abbonamento Base venga eliminato anche in altri paesi, inclusa l'Italia.

In tal caso, i piani di abbonamento passerebbero da quattro a tre, nello specifico:

Standard con pubblicità a 5,49 euro al mese, con qualità video Full HD

a 5,49 euro al mese, con qualità video Full HD Standard senza pubblicità a 12,99 euro, con qualità video Full HD e possibilità di scaricare puntate e film sui dispositivi

a 12,99 euro, con qualità video Full HD e possibilità di scaricare puntate e film sui dispositivi Premium a 17,99 euro al mese, con risoluzione video 4K e HDR e possibilità di scaricare puntate e film sui dispositivi

Netflix non ha offerto una spiegazione ufficiale per l'eliminazione dell'abbonamento Base, ma entro poche ore pubblicherà i dati finanziari dell'ultimo trimestre e probabilmente per l'occasione la compagnia discuterà e offrirà maggiori dettagli su questa modifica.