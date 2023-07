Hogwarts Legacy è il gioco più venduto in Europa nella prima metà del 2023, Diablo 4 è secondo

Stando alle informazioni condivise da GamesIndustry, Hogwarts Legacy è stato il gioco più venduto in Europa nella prima metà del 2023 (dunque fino al 30 giugno), seguito da Diablo 4 e FIFA 23.

Durante la prima metà dell'anno nel vecchio continente sono stati acquistati 76,1 milioni di giochi. Il Regno Unito si riconferma il mercato più grande con 15,3 milioni di copie. L'Italia invece è quinta, subito dopo la Spagna, con 4,9 milioni di copie acquistate, registrando un incremento del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. In totale sono stati acquistati 29,1 milioni di giochi in formato fisico, con un calo del 9% su base annuale, e 47 milioni in formato digitale, con un incremento del 7%.

Come accennato in apertura, Hogwarts Legacy è stato il gioco più venduto in Europa nella prima metà del 2023. Per fare un confronto, ha venduto il 69% di più rispetto a quanto fatto nello stesso periodo di tempo da Elden Ring lo scorso anno nello stesso periodo di tempo.

Diablo 4 nonostante sia uscito a inizio giugno è riuscito a conquistare il secondo posto, confermando il successo del action RPG di Blizzard, mentre FIFA 23 chiude il podio.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è solo quarto, ma è bene chiarire che i dati nel suo caso non includono le vendite in digitale, quindi è molto probabile che la sua posizione reale in classifica sia più alta. Tra l'altro l'esclusiva Nintendo Switch è al momento il gioco che ha venduto maggiormente in formato fisico di tutto il 2023.