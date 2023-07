Gli scontri con i boss più epici dei videogiochi

Quello del boss di un videogioco non è un ruolo facile. Amati in ragione del proprio carisma, detestati a causa della frustrazione che accompagna le battaglie, nati per essere sconfitti e al tempo stesso costruiti per offrire una sfida apparentemente impossibile: il primo boss ha fatto la sua comparsa in un videogioco quarantotto anni fa, in dnd del 1975, e da allora tali entità non hanno mai smesso di evolversi, talvolta scommettendo forte sull'elemento della sfida e in altre occasioni andando all in sulla pura e semplice spettacolarità cinematografica delle battaglie che li caratterizzano.

Qualche mese fa abbiamo stilato la classifica definitiva dei dieci boss più difficili mai incontrati nel la storia del medium: questa volta, invece, ci concentreremo sugli scontri più epici. Non si tratta necessariamente delle più belle, delle meglio disegnate, delle più significative o delle più sfidanti, bensì delle battaglie visivamente e meccanicamente più coinvolgenti in circolazione, quelle capaci di estremizzare la fantasia che ha portato alla creazione del concetto stesso di "boss". Confronti che, attraverso la scenografia, l'azione, la musica o il contesto narrativo, hanno alzato notevolmente l'asticella rispetto agli standard dei videogiochi, sfruttando fino in fondo l'evoluzione tecnologica che ha segnato gli ultimi anni.

Certo, spesso i boss più spettacolari non sono assolutamente i più profondi o quelli tecnicamente più entusiasmanti, ma talvolta quel che ci vuole è proprio una sana dose d'ignoranza fuori scala. Se, insomma, in altre occasioni abbiamo approcciato l'argomento come in un cinema d'essai, in questo caso daremo anche spazio all'elemento Michael Bay, se vogliamo alla quota Fast & Furious, ovvero alle esplosioni e alle botte da orbi, ma senza dimenticare la dimensione artistica.

Insomma, è una selezione dei boss più epici e cinematografici incontrati nei videogiochi, quelli che meritano di essere affrontati con il volume delle casse sparato al massimo e il volto completamente immenso nello schermo. Come da tradizione, abbiamo inseguito prima di tutto la varietà, cercando di inserire nella lista in ordine sparso un'offerta che fosse la più diversificata possibile. Dal momento che si parla di boss, viene da sé che nella selezione potrebbero esserci degli spoiler, quindi vi suggeriamo di prestare attenzione.