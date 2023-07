Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III annunciato per PS4, Xbox e Nintendo Switch

ININ ha annnunciato le versioni PS4, Xbox e Nintendo Switch di Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III , il terzo capitolo ufficiale della serie Bubble Bobble. Il gioco, che sarà una riproposizione dell'originale in formato digitale, sarà reso disponibile nel corso del 2023 (verso la fine dell'anno), con le prenotazioni che inizieranno il 27 luglio.

Il ritorno di un classico

Parasols Stars è un classico

Sviluppato da Taito e pubblicato nel 1991 come seguito di Rainbow Island su PC Engine e Amiga, Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III è gioco di piattaforme in cui Bub e Bob combattono usando degli ombrelli per salvare i pianeti dei loro amici, in un mondo pieno di segreti da scoprire.

"Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III è pieno di power-up che potrebbero fare la differenza tra una dolce vittoria e una sconfitta devastante!" ci dice il comunicato ufficiale, aggiungendo: "Lanciate una bomba e distruggete i vostri nemici in mille pezzi, o congelate il tempo con un orologio che è tutto vostro da comandare. Ma non abbassate la guardia, altrimenti la Morte vi sorprenderà e vi ruberà una delle vostre preziose vite! Sfruttate il potere dell'ombrellino e mostrate le vostre abilità in questa epica avventura!"

Vediamo il trailer di annuncio:

Leggiamo l'elenco delle caratteristiche principali del gioco:

Ritorno trionfale: Ll'amato franchise Bubble Bobble fa il suo ritorno su PlayStation 4 & 5, Nintendo Switch e Xbox.

Un cast di personaggi iconici: Incontra un adorabile cast di personaggi iconici, ognuno con il proprio fascino unico e abilità, che aggiunge al divertimento del gameplay.

Ombrellini affascinanti: Impugna ombrellini colorati con poteri magici per proteggerti dai nemici, stordire i nemici e scatenare stelle ad alto punteggio.

Una miriade di power-up: Scopri una varietà di power-up, come le bombe agli orologi che congelano il tempo, vantaggio che puo fare la differenza nelle battaglie impegnative.

Gameplay strategico: Usa l'arma dell'ombrellino per assicurarti la vittoria e sfuggire alla minaccia imminente della Morte.

Un omaggio nostalgico: Parasol Stars rende omaggio al precedente gioco di TAITO, Chack'n Pop, uno dei primi giochi platform e predecessore della popolare serie Bubble Bobble.

Dieci mondi: Imbarcati in un'avventura oltre gli otto mondi principali di Parasol Stars e sblocca due mondi segreti.

Occhi aperti per ancora più ombrellini! ININ e TAITO hanno entusiasmanti notizie da condividere a breve.

Annunciata anche un'edizione fisica da collezione del gioco, curata da Strictly Limited Games in collaborazione con ININ e TAITO, che sarà prenotabile a partire dal 27 luglio 2023.