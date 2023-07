Pokémon Scarlatto e Violetto: in regalo il Charizard di Friede da Orizzonti Pokémon con un codice

Potrete ottenere questo Charizard gratuitamente entro e non oltre le 01:59 italiane dell'1 settembre 2023 tramite il codice " DARKTERA0006 " (senza virgolette) tramite la funzione Dono Segreto.

The Pokémon Company ha deciso di fare una sorpresa ai giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto , regalando tramite un codice promozionale uno speciale esemplare di Charizard caratterizzato dal Teratipo Buio e basato su quello appartenente a Friede, uno dei personaggi della serie animata Orizzonti Pokémon.

Come ottenere il Charizard di Friede tramite Dono Segreto

Per riscattare i codici promozionali tramite il Dono Segreto in Pokémon Scarlatto e Violetto, è necessario collegare il vostro Nintendo Switch a Internet. Una volta fatto, vi basta premere X per aprire il menu di pausa, scegliere la voce "Poképortale" e successivamente "Dono Segreto".

Una volta fatto troverete le due opzioni: "Tramite Internet" e "Tramite codice seriale/password". Scegliete la seconda e immettete il codice indicato qui sopra. Una volta fatto potrete ottenere il vostro regalo.