Dune 2 e Aquaman 2 potrebbero essere rinviati al 2024

La rivista Variety riporta alcune possibili variazioni importanti che potrebbero colpire la lineup di film in uscita previsti per il 2023, con Dune 2 e Aquaman 2 che potrebbero essere rinviati al 2024, in base a varie indiscrezioni sullo stato dei lavori.

In base a quanto riferito, Dune: Parte 2, il secondo film della trilogia di Denis Villeneuve sul celebre romanzo di Frank Herbert, potrebbe essere spostato al 2024, rispetto alla data d'uscita al momento fissata per il 3 novembre 2023.

Warner Bros. sta attraversando una fase decisamente complessa al momento, in termini organizzativi, anche a causa dello sciopero continuativo delle associazioni SAG-AFTRA, che sta mettendo in crisi la produzione di sceneggiature e in generale il lavoro di sviluppo di film e serie TV.