PS5: il nuovo firmware beta aggiunge funzionalità e permette di montare SSD più capienti

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha presentato un nuovo firmware di sistema di PS5 che a breve entrerà presto in fase beta testing in alcuni paesi (purtroppo Italia esclusa) prima della pubblicazione in tutto il mondo, di cui al momento non è stata indicata una data precisa.

Le novità del firmware beta di PS5

Tra le nuove opzioni per l'accessibilità troviamo la possibilità di assegnare un secondo Dualsense al ruolo di controller di supporto e dunque di utilizzarli insieme come se fossero un unico device di input. Questo potrebbe risultare utile, ad esempio, nella situazione in cui un padre aiuta il figlio a navigare nei menu della console.

Inoltre, è stata aggiunta una nuova opzione che permette di attivare il feedback aptico del Dualsense e di Sense controller di PS VR2 mentre navighiamo tra i menu di PS5. In questo modo gli effetti sonori di sistema verranno trasformati in vibrazioni, sia per aumentare l'immersività ma anche per venire incontro a utenti con disabilità visive o uditive.

Come accennato in apertura, un'altra novità interessante è che con il nuovo firmware di PS5 l'audio 3D potenziato da Tempest 3D AudioTech può essere goduto anche da chi possiede dispositivi HDMI compatibili con Dolby Atmos, come ad esempio soundbar, TV o sistemi home theater.

Sono state apportate anche una serie di piccole ma gradite modifiche all'interfaccia e alcune funzionalità. Ad esempio per quanto riguarda i party, ora sarà possibile invitare interi gruppi di persone piuttosto che giocatori individuali e sarà possibile reagire ai messaggi inviati da altri utenti con le emoji.

Un'altra novità che magari potrebbe fare piacere a molti, è che sarà possibile disattivare il "beep" che PS5 emette all'accensione/spegnimento e quando entra in modalità riposo.

Ultimo ma non per importanza, grazie al nuovo firmware sarà possibile installare su PS5 SSD M.2 di terze parti più capienti, con il limite che passa dai precedenti 4TB fino a 8TB.

Che ne pensate delle novità del nuovo firmware di PS5? Fatecelo sapere nei commenti.