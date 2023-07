Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition, la recensione di un inatteso ritorno

Questo capitolo sarà riuscito a sopravvivere alla prova del tempo? Scopriamolo nella recensione di Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition .

Il marchio è da diversi anni nelle mani di Ubisoft, ma il colosso francese, apparentemente preso tra mille peripezie societarie e da serie più remunerative, non sembra al momento propenso a rilanciarlo: per questo motivo Dotemu ha ottenuto il permesso per pubblicare su PC, Nintendo Switch e PlayStation 4 una versione definitiva di Might & Magic: Clash of Heroes, un divertente spin-off che Capybara Games pubblicò su Nintendo DS nell'ormai lontano 2009.

La serie di Might & Magic ha sempre avuto una storia travagliata ma, nonostante non sia mai riuscita a sfondare al botteghino, è stata in grado di sopravvivere in questi anni grazie ad un buon numero di fan innamorati di questo universo fantasy forse non particolarmente complesso o originale, ma ricco di esperienze di qualità.

Come si gioca a Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition

Un tipico schema di Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition

Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition è una versione rimasterizzata non tanto del gioco originale quanto della prima riedizione, pubblicata su PC, PS3 e Xbox 360 nel 2011. Questo vuol dire che gli sviluppatori hanno potuto semplicemente aggiornare la grafica agli standard attuali senza dover intaccare il gameplay o i controlli. Questo da una parte garantisce una fedeltà assoluta col gioco originale e il suo bilanciamento, ma dall'altra non consente di avere alcuni cambiamenti alla qualità della vita che avrebbero sicuramente snellito l'esperienza e reso più moderna l'avventura.

Per chi non lo sapesse, Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition è un mix tra RPG, strategia e puzzle, ambientato nell'universo fantasy di Might & Magic. Il gioco offre una campagna single-player divisa in cinque capitoli, ognuno con un protagonista diverso e una storia che si intreccia con le altre. L'intreccio non è particolarmente originale o complesso, anzi spesso ha dei tratti molto naif, ma serve da pretesto per mettere il giocatore di fronte a sfide progressivamente sempre più complesse, mischiando un po' le carte ogni volta che cambia il protagonista della storia.

Ci saranno sfide nelle quali si avranno solo poche mosse a disposizione, altre nelle quali bisogna calcolare bene il tempismo dei colpi, altre ancora in cui bisogna sbaragliare direttamente l'avversario, ma il cuore dell'esperienza è quella di un "match 3" nel quale bisogna allineare tre unità dello stesso colore per creare formazioni offensive o difensive. Gli allineamenti verticali creano formazioni di attacco, mentre quelli orizzontali formano dei muri difensivi. Le unità sono divise sia per coloro, sia per tipo: ci sono quelle più portate per l'attacco e quelle che colpiscono dopo pochi turni, quelle a corto raggio e quelle dalla distanza. Non mancano unità speciali che, dopo tempi di caricamento mediamente più lunghi, garantiscono attacchi devastanti o poteri particolari (come la cura o degli attacchi lenti, ma costanti) in grado di indirizzare lo scontro in un senso o in un altro.

Non ci sono grandi opzioni per personalizzare il proprio esercito: ogni eroe ha le sue unità, 3 base e 5 speciali tra le quali selezionarne solo 2, e un'abilità speciale. Inoltre può equipaggiare un manufatto in grado di potenziare un aspetto del suo gioco. Tutto qui. Questo garantisce un certo bilanciamento e una certa personalità ai vari personaggi, ma limita molto la parte "ruolistica" di tutta l'esperienza.

Due degli eroi di Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition si scontrano

Le battaglie si risolvono, quindi, cercando di creare le combinazioni desiderate spostando una unità alla volta sulla griglia, gestendo poi i rinforzi e i poteri speciali degli eroi. I vari attacchi, poi, non devono semplicemente eliminare le unità in prima linea e le loro difese, ma raggiungere il fondo della griglia, che rappresenta l'eroe. Una volta consumata la sua energia vitale lo scontro, il più delle volte, sarà concluso.

Infine, c'è una modalità multiplayer online e locale, dove si possono sfidare altri giocatori o cooperare con loro.