Sonic the Hedgehog 3, il film: alcune foto trapelano dal set

Stanno per iniziare le riprese su Sonic the Hedgehog 3, il terzo film della serie cinematografica, e alcune foto attestano l'avvio dei lavori in varie location, in particolare presso Farnham, in Inghilterra, in base a quanto riferito da alcune fonti.

Oltre a quella riportata qui sopra, potete vedere altre foto a questo indirizzo, dove hanno raccolto i leak emersi, con immagini che sono state evidentemente scattate da qualcuno che ha avuto modo di avvicinarsi ai lavori in corso in una zona prevalentemente boscosa.

Secondo quanto riferito, la location sarebbe la parte sud di Farnham, nel Surrey, in Inghilterra. In una delle foto sono visibili anche Sonic, Tails e Knuckles, cosa che indica come i personaggi abbiano una loro "presenza" in scena, nonostante questi siano poi prevalentemente ricostruiti in computer grafica.

Le immagini svelano poco del film in questione, che resta ancora piuttosto misterioso. Dopo il successo dei primi due film di Sonic, Paramount ha dato velocemente il via libera anche per il terzo, cosa prevedibile considerando il buon impatto del franchise al cinema.