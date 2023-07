Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stato rinviato, con il seguito di Ghostbusters

Sony Pictures ha effettuato delle importanti variazioni al programma di film previsti in uscita tra questo e il prossimo anno, spostando alcune date che erano già state fissata in precedenza tra cui si segnala il rinvio di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e del seguito di Ghostbusters.

Per quanto riguarda l'uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ovvero il terzo capitolo della saga animata basata sul celebre uomo-ragno, di cui è uscito da poco il secondo film Spider-Man: Across the Spider-Verse, non c'è una nuova data precisa.

Il film era previsto arrivare il 29 marzo 2024, ma Columbia Pictures e Sony Pictures Animation hanno deciso di spostarlo e stanno attualmente considerando il periodo migliore in cui collocare l'uscita del nuovo film, dunque non sappiamo se il lancio sia comunque previsto nel corso del 2024.

Anche il seguito di Ghostbusters, che non ha ancora un nome ma dovrebbe proseguire il lavoro iniziato con Ghostbusters: Legacy, ha subito un rinvio: questo era stato fissato per il 20 dicembre 2023 e ora è stato invece piazzato nella data precedentemente occupata dal suddetto film animato di Spider-Man, ovvero il 29 marzo 2024.