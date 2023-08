Quake 2 Remastered: data di uscita e prezzo svelati da billbil-kun

Ebbene la data di uscita e di annuncio coincidono. Se la gola profonda ci ha visto giusto anche stavolta, infatti QuakeCon 2 Remastered debutterà negli store digitali di PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch oggi, 10 agosto 2023, alle 19:00 italiane . Il prezzo indicato da billbil-kun è di 9,99 euro.

Cosa sappiamo sulla riedizione di Quake 2

In precedenza lo stesso billbil-kun aveva anticipato l'esistenza del gioco e che l'annuncio sarebbe arrivato durante il corso del QuakeCon 2023 che si sta svolgendo in questi giorni.

billbil-kun 2 ha usato il termine "Quake 2 Remastered" ma precisa che il titolo di questa riedizione sarà semplicemente "Quake 2". Ha aggiunto che nella descrizione del GRAC (l'ente di classificazione coreano) che ha avuto modo di visionare non viene utilizzato il termine "remastered" ma "enhanced". Insomma è lecito aspettarsi diversi aggiornamenti rispetto al gioco originale, ma è impossibile sapere di quale natura.

In ogni caso per scoprire la verità dovremo attendere giusto poche ore, visto che l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare oggi pomeriggio durante in occasione del QuakeCon 2023.