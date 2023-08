Alone in the Dark, la Collector's Edition annunciata con trailer e dettagli

Disponibile in preorder presso lo store ufficiale di THQ Nordic (ma dovrebbe comparire anche nel listino di Amazon Italia) al prezzo di 199,99€, la Collector's Edition di Alone in the Dark includerà:

THQ Nordic e Pieces Interactive hanno annunciato la Collector's Edition di Alone in the Dark , l'interessante remake del survival horror targato Infogrames: come rivela il trailer , si tratta di un'edizione limitata, che verrà distribuita in sole cinquemila copie.

Un'edizione limitata e numerata

Vista la natura limitata e numerata di questa edizione, le prime venti copie saranno disponibili solo presso il punto vendita THQ Nordic di Vienna, le copie dalla numero 21 alla numero 4.999 saranno disponibili presso il già citato THQ Nordic online store e presso alcuni retailer selezionati, e infine la copia numerata 5.000 verrà conservata presso l'Embracer Games Archive.

Non è tutto: THQ Nordic realizzerà un'edizione fisica di Alone in the Dark per PC, anch'essa limitata e numerata, prodotta in sole 3.500 copie. Le prime venti andranno al punto vendita THQ Nordic di Vienna, le copie dalla numero 21 alla numero 3.499 al THQ Nordic online store e ai rivenditori selezionati, e infine la copia numero 3.500 verrà conservata presso l'Embracer Games Archive.

Alcune settimane fa abbiamo visto in azione il remake di Alone in the Dark: date un'occhiata all'articolo per sapere come ci è sembrato.