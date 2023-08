Quantum Error: un trailer da PlayStation la prossima settimana, forse in uno State of Play?

Tralasciando le supposizioni più selvagge, la questione centrale qui è che Quantum Error verrà mostrato la prossima settimana con un nuovo trailer, più precisamente il 16 agosto 2023 , giorno in cui verrà anche svelata la data d'uscita. TeamKill Media, lo studio responsabile di questo interessante survival horror, ha riferito che il gioco verrà mostrato direttamente attraverso i social di PlayStation nel corso della giornata in questione.

Quantum Error verrà presentato con un nuovo trailer della storia la prossima settimana, direttamente da parte di PlayStation a quanto pare, cosa che fa pensare anche a un possibile State of Play che contenga il gioco in questione, come accaduto in casi simili.

La cosa potrebbe, effettivamente, far pensare a un evento organizzato da Sony. È vero che succede spesso che la compagnia ospiti sui propri canali social alcuni trailer di giochi provenienti da team indie o third party, con cui magari ha accordi di esclusiva temporale o cose del genere, ma in questo caso si parla chiaramente di sintonizzarsi "sul canale YouTube di Sony per la presentazione del trailer della storia e della data d'uscita di Quantum Error".



La questione porta alla mente un possibile evento più allargato destinato a contenere anche queste informazioni, per questo alcuni hanno anche iniziato a pensare a un possibile State of Play da parte di Sony PlayStation in tale data.

Al momento si tratta solo di supposizioni, ma resta comunque il fatto che il 16 agosto 2023, alle ore 20:00 italiane, vedremo il nuovo trailer della storia e la data d'uscita di Quantum Error sul canale YouTube di Sony.

Nel frattempo, il gioco ha raggiunto la fase gold ed è ormai pronto per il lancio sul mercato.