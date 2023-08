Sony non svela più il numero di abbonati a PlayStation Plus, 108 milioni su PSN

Sony ha deciso di non condividere più il numero di abbonati a PlayStation Plus all'interno dei suoi report finanziari di fine trimestre, come abbiamo visto proprio di recente con gli ultimi dati del Q1 dell'attuale anno fiscale.

Pur avendo comunicato 108 milioni di utenti attivi mensili sulla piattaforma PlayStation Network, la quantità di utenti abbonati a PlayStation Plus è ora sconosciuta e sembra che Sony non abbia intenzione di rivelarla, dopo averlo fatto in maniera regolare per ogni trimestre passato.

Nei risultati finanziari che hanno riferito dei 41,7 milioni di PS5 vendute nel mondo, infatti, non è più presente il dato riferito alla quantità di abbonati a PlayStation Plus. Proprio questo dato aveva mostrato una flessione piuttosto costante, sebbene leggera, nell'ultimo periodo, dimostrando una certa stagnazione del servizio, se non proprio una regressione.