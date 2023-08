Halo Infinite: un aggiornamento ha introdotto una nuova mappa e altre novità

343 Industries continua a lavorare a Halo Infinite, che ora sta ricevendo update a ritmo piuttosto costante, come dimostra anche quest'ultimo aggiornamento andato in scena nelle ore scorse, contenente una nuova mappa e varie altre novità per il gioco.

Tra le novità di maggior rilievo c'è la nuova mappa Dredge, basata sulla precedente mappa Countdown vista in Halo: Reach ma con diverse modifiche applicate. A questo proposito è stata aggiunta una playlist "Dredge 24/7" che consente di provare e riprovare in sequenza la nuova mappa in questione in modo da prenderci confidenza.

Un'altra novità riguarda la gestione della Death Cam, con il giocatore che ora può ruotarla o passare da un giocatore all'altro in attesa del proprio respawn in partita. Nella modalità multiplayer è ora possibile rimuovere i dialoghi con l'IA personale, disabilitandoli attraverso il menù con le impostazioni.