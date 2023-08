High on Life, versione PlayStation contro Xbox nell'analisi di Digital Foundry

High on Life è passato sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry nella consueta video analisi del gioco, in questo caso con confronto con le versioni Xbox Series X|S e Xbox One uscite in precedenza attraverso il lancio su Game Pass, svelando in questo modo alcune interessanti differenze tra le edizioni.

La versione Xbox di High on Life uscì con alcuni problemi tecnici soprattutto in termini di performance, ma questi sono stati corretti con alcuni aggiornamenti post lancio fino a raggiungere una forma decisamente soddisfacente.

Nonostante il maggior tempo a disposizione per sviluppare la versione PS5 e PS4, sembra che High on Life soffra sostanzialmente degli stessi problemi al lancio su PlayStation.

Emerge peraltro un trend praticamente opposto rispetto a quanto abbiamo visto in molti altri casi: la versione PS5 ha in media una risoluzione più alta in modalità performance, arrivando a 1800p contro i 1440p di Xbox Series X. Il problema è però rappresentato dal frame-rate e dalle animazioni.